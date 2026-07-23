Inside Columbia

Search

Camp Wynnsome Continues Through Summer

By Bailey Rizzo
screenshot 2026 07 23 at 8.42.29 am

Summer camp at Wynnsome kicked off earlier this month, but it’s never too late to participate in the activities!

  • July 24, 6 p.m. — Movie Night
  • July 25, 6 p.m. — Candle Making
  • July 31, 2 p.m. — Card Making
  • August 1, 3 p.m. — Linocut Printing
  • August 7, 6 p.m. — Mahjong
  • August 8, 3 p.m. — Ceramic Painting
  • August 13, 6 p.m. — Flower Arranging
  • August 16, 2 p.m. — High Tea

Pick an activity (or three, four or all of them), add it to your calendar and head to Wynnsome at 1020 E. Broadway this summer.

restoration chiropractic 2026 icm boc web adbuchroeders 2026 icm boc web adjenny lorenz rudkin, remax 2026 icm boc web ad (png)big tree medical 2026 icm boc web ad (png)dentistry by design 2026 icm boc web addermatology center of columbia 2026 icm boc web ad (png)andrew stone optometry 2026 icm boc web ad (png)dryer's shoe store 2026 icm boc web ad

Subscribe & Follow

Facebook Instagram
kretch's custom exteriors 2026 icm boc web ad (png)the clip joint 2026 icm boc web adalpha elite contracting 2026 icm boc web adbrian wear plumbing 2026 icm boc web adtitan ridge 2026 icm boc web ad (png)bradley young, allstate 2026 icm boc web admo eye consultants 2026 icm boc web adcomo smoke & fire 2026 icm boc web ad (png)
eng & woods 2026 icm boc web adlee's tire company 2026 icm boc web adlenoir woods 2026 icm boc web adtattoo resizeclub car wash 2026 icm boc web adliberty family medicine 2026 icm boc web adbig tree medical (pediatrician) 2026 icm boc web ad (png)

Categories

Sign up for our Newsletter

Stay in the know on all things Columbia with our enewsletters! From the local restaurant scene to business news and more, we’ve got a newsletter that fits your interests. With Inside Columbia in your back pocket, you’re sure to become a CoMo connoisseur in no time.

What are you waiting for? Sign up today!

Subscribe today or pick up a copy at BreakTime or Barnes & Noble. Don’t forget to follow us on Facebook and Instagram for additional content, videos and behind-the-scenes looks!

Inside Columbia: We’re more than just a magazine. We’re a city.

Inside Columbia logo