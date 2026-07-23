Camp Wynnsome Continues Through Summer

Summer camp at Wynnsome kicked off earlier this month, but it’s never too late to participate in the activities!

July 24, 6 p.m. — Movie Night

July 25, 6 p.m. — Candle Making

July 31, 2 p.m. — Card Making

August 1, 3 p.m. — Linocut Printing

August 7, 6 p.m. — Mahjong

August 8, 3 p.m. — Ceramic Painting

August 13, 6 p.m. — Flower Arranging

August 16, 2 p.m. — High Tea

Pick an activity (or three, four or all of them), add it to your calendar and head to Wynnsome at 1020 E. Broadway this summer.