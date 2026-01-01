Don’t Miss the Boone County Fair

The Boone County Fair is in town for just a couple more days! Don’t miss out on fried foods, bounce houses, face painting, livestock, a petting zoo, carnival activities and more.

The fair is open from 10 a.m. to 5 p.m. until Saturday at 5212 Oakland Gravel Road. Admission today and tomorrow costs $15; admission on Saturday costs $20. Kids under age nine and veterans with an ID get in free.

Nothing says summer quite like a fair, so don’t miss out!

Find a full event schedule at theboonecountyfair.com.